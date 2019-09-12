В ЦСКА исключили возвращение Мамаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что клубу не интересен вариант с возвращением полузащитника Павла Мамаева.

"Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с "Краснодаром" рассматривать не будем. Дело не в том, что в ЦСКА категорически не должно быть футболистов с негативным имиджем. Всё-таки это больше спортивные причины. Нет-нет, да обсуждаем это с Гончаренко. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду.

Каждый может ошибиться. Да, история очень некрасивая, недопустимая, но ребята искупили её сполна. Поэтому нельзя больше трогать их на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться. Так что речь не идёт о репутации – речь идёт исключительно о спортивных аспектах", – сказал Бабаев.

Напомним, что Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год, после чего ушёл в "Краснодар".

"Быки" собираются расторгнуть контракт с 30-летним хавбеком после того, как он почти год провёл за решёткой.

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