В ЦСКА назвали первичный диагноз Заболотного

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Тренер московского ЦСКА Григорий Бабаян ответил на вопрос о степени серьёзности повреждения форварда Антона Заболотного.

"Заболотный получил повреждение после болезненного удара в икроножную мышцу. При этом Антон вернулся на поле, но через 15 минут почувствовал дискомфорт в районе ягодичной мышцы. Первичный диагноз - мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования", - сказал Бабаян.

В стартовавшем сезоне Заболотный забил 1 гол в 3 матчах за армейцев.

Нападающий перешёл в ЦСКА этим летом из "Сочи" на правах свободного агента.

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