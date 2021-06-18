В ЦСКА назвали причины непопадания команды в еврокубки
Фото твиттер ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему команде не удалось пробиться в еврокубки по итогам сезона 2020/21.
"Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привёл к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках. Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.
Что привело к такому результату? На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьёзного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определённые просчёты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков.
Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние "идеального шторма", и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти всё это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло", - сказал Бабаев.
ЦСКА занял итоговое шестое место в РПЛ. В марте клуб решил поменять главного тренера - Виктора Гончаренко сменил Ивица Олич, но результаты армейцев после этого только ухудшились.
Не пропустите: Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал причину ухода Олича с поста главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роберто Карлос рассказал о возможном приглашении Дзюбы в "Реал"
-
Зарема отреагировала на назначение Кержакова главным тренером "Нижнего Новгорода"
-
Два игрока сборной Украины установили рекорд Евро
-
В шорт-лист "Ювентуса" входят пять форвардов
-
Орлов сделал выбор между Миранчуком и Дзюбой
-
Фанаты "Тоттенхэма" сорвали приглашение в клуб Гаттузо
-
УЕФА может отобрать у Лондона финал Евро-2020
-
Поульсен едва не побил рекорд Евро, принадлежащий россиянину Кириченко
-
Кержаков поделился эмоциями в связи с назначением на пост тренера "Нижнего Новгорода"
-
Алексей Миранчук высказался о количестве игрового времени в "Аталанте"
-
1
Шевченко прокомментировал победу Украины над Северной Македонией
-
Уткин поделился ожиданиями от матча Дания - Россия
-
В ЦСКА назвали причины непопадания команды в еврокубки
-
"Лестер" усилится лучшим бомбардиром чемпионата Австрии
-
Серхио Рамос определил приоритеты при выборе нового клуба
-
Хабиб высказался о своих перспективах в футболе
-
Эриксену сделали операцию на сердце
-
Сборная Бразилии разгромила Перу в Кубке Америки, Колумбия сыграла вничью с Венесуэлой
-
Главные новости дня: 17 июня
-
"Рома" назвала "Реалу" стоимость Спинаццолы