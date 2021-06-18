В ЦСКА назвали причины непопадания команды в еврокубки

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему команде не удалось пробиться в еврокубки по итогам сезона 2020/21.

"Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привёл к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках. Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

Что привело к такому результату? На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьёзного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определённые просчёты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков.

Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние "идеального шторма", и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти всё это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло", - сказал Бабаев.

ЦСКА занял итоговое шестое место в РПЛ. В марте клуб решил поменять главного тренера - Виктора Гончаренко сменил Ивица Олич, но результаты армейцев после этого только ухудшились.

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