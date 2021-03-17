В ЦСКА назвали сроки восстановления Дзагоева
Пресс-служба ЦСКА в официальном Twitter сообщила о сроках восстановления травмированного полузащитника московского клуба Алана Дзагоева.
Ожидается, что футболист приступит к тренировкам без ограничений во время паузы на матчи сборных. После возвращения всех игроков в клуб Дзагоев может вернуться к занятиям в общей группе. Из-за травмы он пропустил матчи чемпионата России с "Локомотивом" (0:2), "Ахматом" (2:0) и тульским "Арсеналом" (1:2).
В нынешнем сезоне 30-летний Дзагоев провел за ЦСКА 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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