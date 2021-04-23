В ЦСКА не исключили скорое возвращение Василия Березуцкого
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что Василий Березуцкий вскоре вернётся в московский клуб.
Напомним, что 38-летний специалист покинул тренерский штаб армейцев ради работы в "Краснодаре" с Виктором Гончаренко.
"Он всё озвучил сам. Он решил сменить обстановку и отозваться на предложение Виктора Михайловича [Гончаренко] поработать в "Краснодаре". Здесь нет никакой подоплеки. Здесь не нужно пытаться искать подводные камни. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Василий вернётся. Мы относимся к этому спокойно.
Если бы это были не наши футболисты [Василий и его брат Алексей], которые столько лет отдали клубу, мы бы отреагировали более официально. В данном случае мы считаем, что они имеют право попробовать и так, и эдак. У них есть кредит доверия. Они могут определиться, какой именно работой они хотят заниматься. Пусть попробуют", – сказал Бабаев.
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