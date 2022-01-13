В ЦСКА объяснили отсутствие Ахметова в заявке на зимний сбор

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В ЦСКА объяснили отсутствие Ахметова в заявке на зимний сбор

Фото инстаграм Ильзата Ахметова

Стало известно, почему полузащитника Ильзата Ахметова не включили в список игроков, которые отправились на сбор ЦСКА в испанский Кампоамор.

"Ильзат Ахметов присоединится к команде после прохождения планового медосмотра", - прояснила ситуацию пресс-служба армейцев.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 19 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт Ахметова с клубом истекает через полгода. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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