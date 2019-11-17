В ЦСКА объяснили, почему клуб не покупает нападающего
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клубу не удается приобрести нападающего высокого уровня.
"Если бы знал, наверное, уже бы приобрели. Дело в том, что ЦСКА всегда отличился тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку футбольных вооружений, когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков. Но найти по соотношению цена и качество нападающего, который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось.
Либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как в европейском чемпионате, нет, потому что мотивация немножко другая, а за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать", - сказал Бабаев в интервью Youtube-каналу Moscow Lawyers.
В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание московского клуба от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков. В Лиге Европы армейский клуб занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко в четырех матчах. В четвертьфинале Кубка России ЦСКА встретится со "Спартаком".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13