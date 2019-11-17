В ЦСКА объяснили, почему клуб не покупает нападающего

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В ЦСКА объяснили, почему клуб не покупает нападающего
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клубу не удается приобрести нападающего высокого уровня.

"Если бы знал, наверное, уже бы приобрели. Дело в том, что ЦСКА всегда отличился тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку футбольных вооружений, когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков. Но найти по соотношению цена и качество нападающего, который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось.

Либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как в европейском чемпионате, нет, потому что мотивация немножко другая, а за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать", - сказал Бабаев в интервью Youtube-каналу Moscow Lawyers.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание московского клуба от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков. В Лиге Европы армейский клуб занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко в четырех матчах. В четвертьфинале Кубка России ЦСКА встретится со "Спартаком".

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