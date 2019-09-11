В ЦСКА объяснили срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему не состоялся трансфер форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

"Мы просто не смогли договориться с клубом, но зимой, возможно, возобновим переговоры. Мы предлагали высокооплачиваемую аренду с обязательством выкупа, если футболист сыграет определенное число матчей, однако чешский клуб эти условия не устроили.

Почему аренда? Комличенко показал свой уровень, забив 29 голов. Но стиль его игры мог не подойти под нашу модель, поэтому сначала хотели проверить его в игре", - заявил Бабаев.

Напомним, что минувшим летом на Комличенко также претендовал "Локомотив".

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