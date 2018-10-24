В ЦСКА оценили шансы команды выйти в плей-офф ЛЧ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил шансы московского клуба выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Вчера москвичи проиграли "Роме" в 3-м туре группового этапа (0:3) и сейчас с четырьмя очками занимают третье место в своей группе.

"Победа над "Реалом" и ничья с "Викторией" при не очень удачно складывающемся для нас матче дает нам хорошие шансы, несмотря на сегодняшнее поражение.

ЦСКА достаточно известный боец на европейской арене. Мы столько лет подряд выступаем в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что после одной победы или поражения меняется отношение к клубу. Репутация зарабатывается годами. Она у нас есть. Мы все это время по мере возможностей достаточно достойно выступали в еврокубках. Поэтому и римские коллеги очень лестно отзываются о ЦСКА. Возможно, это некий политес. Но тем не менее... Обратили внимание на то, что у нас молодая команда, а мы побеждаем "Реал", прилично выступаем во внутреннем первенстве. То есть, за нами следят", - отметил он. | soccernews.ru