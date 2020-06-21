В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

Новым главным тренером московского ЦСКА может стать Сергей Овчинников, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, Овчинников может возглавить команду до конца сезона, если нынешний наставник Виктор Гончаренко уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об отставке после поражения "армейцев" в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:4).

В настоящее время 49-летний Овчинников является старшим тренером ЦСКА. Он имеет самостоятельный опыт в должности главного тренера. Овчинников ранее тренировал "Кубань", "Динамо" (Брянск) и "Динамо" (Минск).

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