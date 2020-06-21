В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

Теги цска москвавиктор гончаренкосергей овчинников

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

Новым главным тренером московского ЦСКА может стать Сергей Овчинников, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, Овчинников может возглавить команду до конца сезона, если нынешний наставник Виктор Гончаренко уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что Гончаренко написал заявление об отставке после поражения "армейцев" в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:4).

В настоящее время 49-летний Овчинников является старшим тренером ЦСКА. Он имеет самостоятельный опыт в должности главного тренера. Овчинников ранее тренировал "Кубань", "Динамо" (Брянск) и "Динамо" (Минск).

Не пропустите: ЦСКА продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов