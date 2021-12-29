В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Кюизанса из "Баварии"

Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса/Автор неизвестен

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал информацию о том, что московский клуб готов заплатить 10 миллионов евро за французского полузащитника мюнхенской "Баварии" Микаэля Кюизанса.

"Мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры. Кюизанс? Не комментируем слухи. Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов… Но как по мне, за игрока, который не провел и 60 минут на поле в текущем сезоне, — это перебор", — приводит слова Мовсесьяна "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 22-летний Кюизанс провел за "Баварию" два матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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