В ЦСКА отреагировали на новость об интересе "Сельты" к Фуксу

Фото инстаграм Бруно Фукса

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о слухах про возможный уход в "Сельту" центрального защитника Бруно Фукса.

"ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться. В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение. Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения", - заявил Мовсесьян.

Напомним, что Фукс после перехода в ЦСКА прошлым летом сыграл только 1 матч, пропустив остальные игры из-за травм.

Рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

Не пропустите: Стали известны условия, при которых "Милан" подпишет Влашича. | http://soccernews.ru