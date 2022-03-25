В ЦСКА отреагировали на слухи о будущем Ахметова

Фото инстаграм Ильзата Ахметова

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов подтвердил, что клуб пока не может договориться о продлении контракта с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

"Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта. В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что хавбек армейцев может летом бесплатно уйти в питерский "Зенит".

В текущем сезоне Ахметов сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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