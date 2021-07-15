В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе футболистов вакцинироваться от коронавируса

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В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе футболистов вакцинироваться от коронавируса

Сегодня "Чемпионат" сообщил, что все игроки ЦСКА отказались прививаться от коронавируса.

По информации источника, армейцы в полном составе приняли решение не вакцинироваться, о чем уже оповестили руководство клуба.

Впрочем, директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов эти данные опровергает.

"Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА - полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий", - сказал Аксенов.

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