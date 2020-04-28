В ЦСКА отреагировали на слухи об уходе Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что появившаяся накануне информация об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев по окончании сезона не соответствует действительности.

Напомним, что контракт белорусского специалиста с московским клубом истекает летом.

"Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию? Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону.

Продлим ли мы с ним контракт? Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернётся команда, когда вернётся Виктор Михайлович, мы всё обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи", - сказал Бабаев.

42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. С командой он пока выиграл только Суперкубок России 2018 года.

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