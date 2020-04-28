В ЦСКА отреагировали на слухи об уходе Гончаренко

Теги цска москвароман бабаеввиктор гончаренко

В ЦСКА отреагировали на слухи об уходе Гончаренко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что появившаяся накануне информация об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев по окончании сезона не соответствует действительности.

Напомним, что контракт белорусского специалиста с московским клубом истекает летом.

"Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию? Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону.

Продлим ли мы с ним контракт? Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернётся команда, когда вернётся Виктор Михайлович, мы всё обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи", - сказал Бабаев.

42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. С командой он пока выиграл только Суперкубок России 2018 года.

Не пропустите: "Реально считаю его гением": Лунёв охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"

"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов