В ЦСКА отреагировали на возможный переход украинского защитника



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб может подписать украинского защитника Евгения Хачериди.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

32-летний Хачериди в данный момент является свободным агентом. В минувшем сезоне он выступал за греческий ПАОК и провел 11 матчей. Ранее он играл за "Олком", "Металлург-2", "Волынь" и киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 51 матч и забил три гола.

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