В ЦСКА отреагировали на временное возвращение Олича в сборную Хорватии
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвстен
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что главный тренер московского клуба Ивица Олич будет работать в сборной Хорватии на Евро-2020 и пропустит из-за этого первый предсезонный сбор команды.
"Трудности перевода: не так поняли, журналист передал, и дальше по цепочке пошла немного дезинформация. Никакое совмещение абсолютно невозможно, и даже речи об этом не шло. Мы изначально договаривались с Ивицей, что главный тренер должен быть полностью сосредоточен на команде. Была договоренность, что совмещение неприемлемо и не пойдет ни сборной Хорватии, ни клубу", – приводит слова Бабаева "Р-Спорт".
В завершившемся сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые за долгое время не пробился в еврокубки.
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