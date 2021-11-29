В ЦСКА отреагировали на задержания болельщиков после матча с "Зенитом"

Фото: телеграм-канал журналиста Василия Конова/Автор неизвестен

Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов прокомментировал факт задержания полицией болельщиков московского клуба после окончания матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).

"Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции", – приводит слова Уланова "Матч ТВ".

Напомним, что ЦСКА не сумел добиться победы в четвертом матче подряд в чемпионате России. После 16 туров "красно-синие" с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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