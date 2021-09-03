В ЦСКА ответили на слухи об интересе к Жиркову и Миранчуку

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отрицает, что состав команды могут пополнить защитник Юрий Жирков и хавбек Антон Миранчук.

"Информация о Миранчуке не соответствует действительности. Жирков тоже не вернётся. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же - всему своё время. Даже не рассматривали эту опцию", - сказал Бабаев.

По данным СМИ, за Миранчука вели борьбу ЦСКА и "Зенит", однако интерес этих клубов к игроку угас после появления информации о его травме.

Что касается Жиркова, то он является свободным агентом и восстанавливается после повреждения, полученного на Евро-2020.

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