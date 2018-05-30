В ЦСКА озвучили трансферные планы на лето

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах команды на межсезонье. По словам наставника, тренерский штаб надеется усилить команду как минимум четырьмя футболистами.

"Наша общая задача – искать футболистов и подписывать с ними контракты. Моя личная задача – посмотреть, что из этого может получиться. Нам просто необходимы сильные игроки, чтобы понять, как ими играть и побеждать.

Сколько игроков нужно ЦСКА? Четыре-пять футболистов. Но это зависит от того, кто уйдёт", - отметил он.

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