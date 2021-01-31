В ЦСКА показали, как футболисты тренируются в Турции (видео)
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, как футболисты московского клуба тренируются во время учебно-тренировочного сбора в Турции.
"Отдохнули пару дней и обратно за работу. Сегодня у парней две тренировки", — говорится в сообщении в официальном Twitter московского клуба.
Отдохнули пару дней и обратно за работу Сегодня у парней две тренировки #Кампоамор2021 pic.twitter.com/OFRtX4B27T— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 31, 2021
Сбор ЦСКА в Турции продлится до 11 февраля.
После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.
Не пропустите: Переход Данило в ЦСКА сорвался. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Месси подаст в суд на газету El Mundo за разглашение деталей его контракта
-
"Зенит" поздравил Алексея Миллера с днем Рождения
-
"Барселона" выступила с заявлением из-за появления в СМИ информации о контракте Месси
-
В ЦСКА показали, как футболисты тренируются в Турции (видео)
-
1
Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны"
-
В "Спартаке" отреагировал на информацию об интересе к Кутепову в Турции
-
Украинский защитник "Рубина" Данченко перешел в греческий клуб
-
Марко Ройс установил рекорд дортмундской "Боруссии"
-
Тренер "Аталанты" рассказал, почему Миранчук не играет в стартовом составе
-
Хедира может вернуться в Бундеслигу
-
В "Баварии" прокомментировали информацию о переговорах с Упамекано
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт прокомментировал данные о зарплате Месси
-
Кержаков рассказал, как Ракицкий сдавал допинг-тест 4 часа
-
"Краснодар" отправился на сбор в Испанию
-
Илья Кутепов может оказаться в Турции
-
"Бордо" подписал бывшую цель "Барселоны"
-
Тухель объяснил, почему подписал с "Челси" короткий контракт
-
"Урал" - "Арарат" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Ротор" усилился защитником сборной Казахстана
-
Легенда "Арсенала" высказался об игре Николя Пепе