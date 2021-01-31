В ЦСКА показали, как футболисты тренируются в Турции (видео)

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В ЦСКА показали, как футболисты тренируются в Турции (видео)

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, как футболисты московского клуба тренируются во время учебно-тренировочного сбора в Турции.

"Отдохнули пару дней и обратно за работу. Сегодня у парней две тренировки", — говорится в сообщении в официальном Twitter московского клуба.

Сбор ЦСКА в Турции продлится до 11 февраля. 

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

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