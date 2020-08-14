В ЦСКА пообещали построить сильнейшую команду в клубной истории

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В ЦСКА пообещали построить сильнейшую команду в клубной истории

Председатель совета директоров московского ЦСКА Максим Орешкин сделал громкое заявление о комплектации команды.

"Самая сильная команда нас ждёт в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого всё необходимое", - сказал Орешкин в интервью клубной пресс-службе.

Этим летом армейцы уже усилились аргентинским форвардом Адольфо Гайчем, чей трансфер обошёлся в 8,5 миллионов евро.

Орешкин является помощником президента России Владимира Путина. Совет директоров ЦСКА он возглавил в мае этого года.

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