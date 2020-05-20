В ЦСКА пояснили, почему контракт с Гончаренко продлен только на год

Теги цска москвавиктор гончаренкороман бабаев

В ЦСКА пояснили, почему контракт с Гончаренко продлен только на год

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко только на один год.

"У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень не простые сейчас", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Гончаренко работает в ЦСКА с 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед. Вместе с тренером клуб завоевал Суперкубок России 2018 года и дошел до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Не пропустите: Гендиректор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Гончаренко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов