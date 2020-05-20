В ЦСКА пояснили, почему контракт с Гончаренко продлен только на год

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко только на один год.

"У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень не простые сейчас", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Гончаренко работает в ЦСКА с 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед. Вместе с тренером клуб завоевал Суперкубок России 2018 года и дошел до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

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