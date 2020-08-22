В ЦСКА придумали новую схему трансфера Палиньи

Московский ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью.

По информации "Чемпионата", новое предложение армейцев будет выглядеть следующим образом: 10 миллионов евро + 15 процентов от сумму будущей продажи игрока.

Впрочем, в столичном клубе полагают, что "львы" не отпустят португальского хавбека менее чем за 11 миллионов.

Трансфер 25-летнего Палиньи - личная просьба главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Ради его покупки, вероятно, будет продан Кристиян Бистрович.

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