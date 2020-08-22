В ЦСКА придумали новую схему трансфера Палиньи
Московский ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника "Спортинга" Жоау Палинью.
По информации "Чемпионата", новое предложение армейцев будет выглядеть следующим образом: 10 миллионов евро + 15 процентов от сумму будущей продажи игрока.
Впрочем, в столичном клубе полагают, что "львы" не отпустят португальского хавбека менее чем за 11 миллионов.
Трансфер 25-летнего Палиньи - личная просьба главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Ради его покупки, вероятно, будет продан Кристиян Бистрович.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
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|ФК Фамаликао
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|6
|Рио Аве
|28
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|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
|28
|33
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|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
|30
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|КД Тондела
|28
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