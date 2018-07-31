В ЦСКА приняли окончательное решение по Абелю Эрнандесу

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА, сообщает Urugol.com.

По сведениям источника, футболист не сумел пройти медицинское обследование, так как испытывает проблемы с ахилловым сухожилием и коленом.

Таким образом, 27-летний Эрнандес остался свободным агентом, а ЦСКА придется искать другого форварда.

Не пропустите: Гончаренко прокомментировал возможный переход в ЦСКА Эрнандеса. | http://soccernews.ru