В ЦСКА прокомментировал санкции со стороны США

Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о решении правительства США ввести санкции в отношении клуба.



"Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.

Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что "спорт должен находиться вне политики", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

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