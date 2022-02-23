В ЦСКА прокомментировал санкции со стороны США
Фото: инстаграм ЦСКА\Автор неизвестен
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о решении правительства США ввести санкции в отношении клуба.
"Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.
Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что "спорт должен находиться вне политики", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
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