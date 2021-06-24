В ЦСКА прокомментировали будущее Гайча

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Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, когда определится будущее форварда Адольфо Гайча в армейском клубе.

Ранее появились слухи, что "Болонья" может арендовать аргентинца с опцией выкупа за 7-8 миллионов евро.

"Что касается того, где может оказаться Гайч, - это станет понятно после завершения Олимпиады. Главный посыл: любой клуб может сделать предложения, в том числе "Болонья". Сумма, которую указали итальянские СМИ? Это не соответствует действительности. Ни о какой аренде не может идти речи.

Сейчас уже есть несколько запросов, они были рассмотрены, но переговоры отложили до конца Олимпиады, повторюсь. Тогда станет понятно останется ли Гайч в ЦСКА или будет осуществлён трансфер. По Адольфо, к примеру, обращался клуб из АПЛ", - сказал Мовсесьян.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона 22-летний Гайч провёл в аренде в "Беневенто".

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