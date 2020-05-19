В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном переходе форварда "Оренбурга"

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В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном переходе форварда "Оренбурга"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что московский клуб близок к трансферу сербского нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича.

"Эта информация не соответствует действительности", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что ЦСКА подпишет с форвардом контракт до лета 2023 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Деспотович провел за "Оренбург" 22 матча во всех турнирах, в которых девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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