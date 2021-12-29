В ЦСКА прокомментировали слухи о банкротстве
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Представитель адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Александр Первушин, представляющий ПФК ЦСКА, рассказал, что у компании "Бета" отсутствуют основания для обращения в суд с иском о банкротстве клуба.
Напомним, что ранее иркутская фирма "Бета" подала иск в Арбитражный суд Москвы о банкротстве ЦСКА.
"Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании далеко не одно и то же. Подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день.
На самом деле у компании "Бета" отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано.
Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит, как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас.
У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу. Одно из них на 100% в нашу пользу.
В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне", — цитирует Первушина пресс-служба ЦСКА.
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