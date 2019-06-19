В ЦСКА рассказали о будущем Чалова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб не собирается расставаться с нападающим Федором Чаловым.
"По Чалову мы пока не получаем предложения. Не ставим задачу в ближайшее время его продавать. Он только в начале своего пути. Так что считаю, еще рано делать такие шаги", - приводят слова Бабаева российские СМИ.
Ранее сообщалось, что форвард, который стал лучшим бомбардиром чемпионата России, входит в сферу интересов "Монако" и "Севильи".
В минувшем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20