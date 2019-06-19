В ЦСКА рассказали о будущем Чалова



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб не собирается расставаться с нападающим Федором Чаловым.

"По Чалову мы пока не получаем предложения. Не ставим задачу в ближайшее время его продавать. Он только в начале своего пути. Так что считаю, еще рано делать такие шаги", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что форвард, который стал лучшим бомбардиром чемпионата России, входит в сферу интересов "Монако" и "Севильи".

В минувшем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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