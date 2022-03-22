В ЦСКА рассказали о продлении контракта с Акинфеевым

Фото: инстаграм Акинфеева\Автор неизвестен

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы подпишут новый контракт с капитаном команды вратарем Игорем Акинфеевым.

"Встречался на днях с Акинфеевым, все согласовано. В случае с Игорем это не та история, в которой все должно быть на бумаге.

Есть ряд технических вопросов, но однозначно можно считать, что мы продлим контракт", – приводит слова функционера "Матч ТВ".

В данный момент ЦСКА находится на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 42 очка.

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