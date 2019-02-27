В ЦСКА рассказали о важном решении по травмированному Дзагоеву



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб продлить контракт с травмированным полузащитником Аланом Дзагоевым. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до лета 2019 года.

"Безусловно, мы не собираемся, что называется, оставлять Алана на улице и воспользоваться тем, что можно не продлить контракт. По поводу формата контракта? Это все-таки наше внутреннее дело. Мы все обсудим. Но очевидно, что летом вопрос не будет стоять так: "Спасибо за все, до свидания!". Так с Аланом никто разговаривать не собирается", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что Дзагоев получил разрыв крестообразной связи колена и перенес операцию. Сроки восстановления игрока составят не менее полугода.

28-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. Всего хавбек провел за армейский клуб 342 матча во всех турнирах, забил 74 гола и отдал 88 результативных передач.

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