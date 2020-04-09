В ЦСКА рассказали, сколько потеряет клуб, если сезон не будет возобновлен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что московский клуб потеряет серьезную сумму, если нынешний сезон не будет доигран. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

"Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей. Если чемпионат продолжится, то сумма будет ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем еще матчи с "Зенитом" и "Спартаком", то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От зоны Лиги Чемпионов московский клуб отстает на пять очков.

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