В ЦСКА с юмором отреагировали на перенос матча с "Арсеналом" из Тулы в Грозный
В ЦСКА пошутили о переносе матча 18-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Из-за плохого состояния газона на стадионе в Туле встреча перенесена в Грозный.
"Когда узнал, что остался без пряника и самовара", - говорится в сообщении армейцев в твиттере, с прикрепленной фотографией Николы Влашича.
Когда узнал, что остался без пряника и самовара ♂️#АрсеналЦСКА pic.twitter.com/oWpSX9H6HB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 февраля 2019 г.
Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 2 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10