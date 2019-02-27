В ЦСКА с юмором отреагировали на перенос матча с "Арсеналом" из Тулы в Грозный

В ЦСКА пошутили о переносе матча 18-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Из-за плохого состояния газона на стадионе в Туле встреча перенесена в Грозный.

"Когда узнал, что остался без пряника и самовара", - говорится в сообщении армейцев в твиттере, с прикрепленной фотографией Николы Влашича.

Когда узнал, что остался без пряника и самовара ‍♂️#АрсеналЦСКА pic.twitter.com/oWpSX9H6HB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 февраля 2019 г.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 2 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени.

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