В ЦСКА сообщили информацию о состоянии Заболотного и Фукса

Фото: инстаграм Антона Заболотного/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила информацию о состоянии защитника Бруно Фукса и нападающего Антона Заболотного.

Фукс имеет небольшое мышечное повреждение, но без серьезных проблем со здоровьем. Заболотный продолжает курс лечения, сроки его восстановления не называются.

В нынешнем сезоне 31-летний Заболотный провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Фукса семь матчей без результативных действий.

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