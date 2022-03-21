В ЦСКА сообщили информацию о состоянии Заболотного и Фукса
Фото: инстаграм Антона Заболотного/Автор неизвестен
Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила информацию о состоянии защитника Бруно Фукса и нападающего Антона Заболотного.
Фукс имеет небольшое мышечное повреждение, но без серьезных проблем со здоровьем. Заболотный продолжает курс лечения, сроки его восстановления не называются.
В нынешнем сезоне 31-летний Заболотный провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Фукса семь матчей без результативных действий.
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