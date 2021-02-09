В ЦСКА сообщили новую информацию о состоянии Дивеева

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Футболист пропустил несколько товарищеских матчей из-за повреждения голеностопа на тренировке.

В нынешнем сезоне 21-летний Дивеев провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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