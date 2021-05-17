В ЦСКА сообщили подробности о травмах Сигурдссона и Васина

Фото: инстаграм Арнора Сигурдссона/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала информацию о состоянии травмированных игроков - защитника Виктора Васина и полузащитника Арнора Сигурдссона.

Оба игрока получили повреждения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:3). У Сигурдссона выявлено повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава. Васин получил травму задней поверхности бедра. Сроки восстановления игроков не разглашаются.

В завершившемся сезоне 32-летний Васин провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. На счету 22-летнего Сигурдссона два забитых мяча и четыре голевые передачи в 31 поединке. Контракт футболиста истекает летом 2023 года.

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