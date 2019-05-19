В ЦСКА сообщили подробности травмы Влашича
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прошел медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в матче 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован ушиб левого голеностопного сустава.
Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов", который состоится 26 мая.
В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
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|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
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|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
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|Анжи
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|20