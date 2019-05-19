В ЦСКА сообщили подробности травмы Влашича

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В ЦСКА сообщили подробности травмы Влашича

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прошел медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в матче 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован ушиб левого голеностопного сустава.

Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов", который состоится 26 мая.

В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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