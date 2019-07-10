В ЦСКА возникли разногласия касательно подписания Джанаева

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко настаивает на подписании вратаря Сослана Джанаева, сообщают российские СМИ.

Приглашение 32-летнего футболиста - личная инициатива белорусского специалиста, который считает, что Игорю Акинфееву нужен сильный дублёр.

Между тем, руководство армейского клуба выступает против этого трансфера.

Ранее стало известно, что стороны близки к заключению контракта до лета 2020 года. Джанаев является свободным агентом, поэтому достанется ЦСКА бесплатно.

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