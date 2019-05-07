В ЦСКА выбрали лучшего игрока апреля
Лучшим игроком ЦСКА по итогам апреля признан исландский нападающий Арнор Сигурдссон, сообщает официальный сайт клуба.
Сигурдссон занял первое место по итогам голосования среди фанатов, набрав 22 процента голосов. В борьбе за награду исландец опередил Игоря Акинфеева (15%), Марио Фернандеса, Николу Влашича и Федора Чалова (все - по 14%).
В апреле форвард провел пять матчей, в которых забил три гола.
19-летний Сигурдссон перешел в ЦСКА прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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|26
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|27
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
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|8
|Ростов
|26
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|27
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|Рубин
|27
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