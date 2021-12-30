В ЦСКА выбрали лучшего игрока ноября-декабря
Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам ноября-декабря, сообщается на официальном сайте "армейцев".
Акинфеев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 42 процента голосов. Вторым стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов (41%), в первую тройку также вошел форвард Антон Заболотный (13%).
В ноябре-декабре 35-летний Акинфеев провел пять матчей в чемпионате России и пропустил шесть голов.
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