В ЦСКА выбрали лучшего игрока ноября-декабря

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды по итогам ноября-декабря, сообщается на официальном сайте "армейцев".

Акинфеев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 42 процента голосов. Вторым стал полузащитник Бактиер Зайнутдинов (41%), в первую тройку также вошел форвард Антон Заболотный (13%).

В ноябре-декабре 35-летний Акинфеев провел пять матчей в чемпионате России и пропустил шесть голов.

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