В ЦСКА высказались о будущем Бийола

Фото: инстаграм Яки Бийола.

Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился мнением о будущем словенского полузащитника Яки Бийола, который выступает за немецкий "Ганновер" на правах аренды.

"Из "Ганновера" по продлению аренды Бийола никто не обращался, это лишнее. Есть условия контракта, по которому они могут получить Яку на следующий сезон. У него в контракте есть опция выкупа, опции продления аренды нет. Той части сезона, которую Яка проводит в "Ганновере", достаточно, чтобы определиться. Он проводит целостный сезон и постоянно играет в стартовом составе, проводит много времени на поле. Это то, для чего мы его и отдавали в аренду, чего ему не хватало в ЦСКА. Мы следим за Бийолом и довольны его прогрессом, качеством игры за клуб и сборную.

Рассчитывает ли на него Олич? Сейчас об этом говорить рано. Тренер пока полностью поглощен текущими делами и чемпионатом. Думаю, что в мае, по окончании сезона, будем принимать решения с тренерским штабом, в том числе по игрокам, находящимся в аренде", - приводит слова Мовсесьяна Sport24.

22-летний Бийол в нынешнем сезоне провел за "Ганновер" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2023 года.

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