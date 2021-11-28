В ЦСКА высказались о возможном возвращении Вагнера Лава

Фото: инстаграм Вагнера Лава/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что он был бы рад видеть в команде бывшего нападающего "армейцев" Вагнера Лава.

"Отношение к возвращению всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме. Можем ли его увидеть в ЦСКА? Вы же спросили про отношение Алексея Березуцкого. Алексей Березуцкий свое отношение высказал", — приводит слова Березуцкого "Матч ТВ".

Напомним, что 37-летний Вагнер Лав в ближайшее время покинет "Кайрат" и станет свободным агентом. Таким образом, форвард может достаться ЦСКА бесплатно.

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