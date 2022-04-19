В ЦСКА высказались о возможном выкупе трансфера Карраскаля
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова агента аргентинского полузащитника Хорхе Карраскаля о том, что "армейцы" выкупят трансфер игрока у "Ривер Плейта".
"С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.
При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб. Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся", — приводит слова Бабаева Sport24.
23-летний Карраскаль в настоящее время выступает за ЦСКА на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.
Не пропустите: Языджи хочет остаться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Бетис" проиграл "Эльче" в Ла Лиге
-
"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии
-
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ
-
"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии
-
Артета высказался о будущем Ляказетта в "Арсенале"
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
-
"Ювентус" нацелился на победителя Копа Америка
-
Эмерсон высказался о возможном возвращении в "Челси"
-
В ЦСКА высказались о возможном выкупе трансфера Карраскаля
-
"Динамо" вышло в полуфинал Кубка России
-
"Мальорка" победила "Алавес" в Ла Лиге
-
"Рома" может подписать ветерана "Манчестер Юнайтед"
-
Кейн, скорее всего, останется в "Тоттенхэме"
-
Пеле вновь попал в больницу
-
ПСЖ хочет избавиться от Рамоса
-
"Милан" не заинтересован в Доннарумме
-
Агент Николсона высказался о будущем игрока в "Спартаке"
-
"Шахтер" проиграл турецкому топ-клубу
-
Почеттино высказался о своем будущем в ПСЖ
-
"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи