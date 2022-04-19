В ЦСКА высказались о возможном выкупе трансфера Карраскаля

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова агента аргентинского полузащитника Хорхе Карраскаля о том, что "армейцы" выкупят трансфер игрока у "Ривер Плейта".

"С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.

При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб. Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся", — приводит слова Бабаева Sport24.

23-летний Карраскаль в настоящее время выступает за ЦСКА на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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