В Дагестане произошло массовое побоище на матче юношеских команд

В матче юношеского первенства Южного федерального округа между командами "УОР-Дагестан" и "Юность" произошла массовая драка, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, предположительно одним из зачинщиков драки стал сын известного дагестанского футболиста Арсена Акаева, который, возможно, первым нанес удар оппоненту. Акаев-старший выбежал на поле, чтобы успокоить сына, но когда уводил его с поля, получил удар от кого-то из игроков соперников. После этого на стадионе началось массовое побоище.

Пятеро дебоширов были задержаны полицией. Один из футболистов получил перелом носа.

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