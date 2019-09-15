В Дагестане произошло массовое побоище на матче юношеских команд
В матче юношеского первенства Южного федерального округа между командами "УОР-Дагестан" и "Юность" произошла массовая драка, сообщает Telegram-канал Baza.
По сведениям источника, предположительно одним из зачинщиков драки стал сын известного дагестанского футболиста Арсена Акаева, который, возможно, первым нанес удар оппоненту. Акаев-старший выбежал на поле, чтобы успокоить сына, но когда уводил его с поля, получил удар от кого-то из игроков соперников. После этого на стадионе началось массовое побоище.
Пятеро дебоширов были задержаны полицией. Один из футболистов получил перелом носа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4