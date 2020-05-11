В Дании огласили дату возобновления чемпионата

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В Дании огласили дату возобновления чемпионата

Чемпионат Дании по футболу возобновится 28 мая, сообщает официальный сайт датской федерации футбола.

До завершения первого этапа команды должны сыграть два тура, а также один перенесенный матч из 21-го тура. После этого шесть первых команд проведут турнир за медали и места в еврокубках, а оставшиеся клубы определят вылетевших.

Напомним, что турнир был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

После 24 туров лидером чемпионата Дании является "Мидтъюлланд", который набрал 62 очка. Второе место занимает "Копенгаген" (50). На третье месте находится "Орхус" (40).

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