В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"

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В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"

"Астана" обыграла "Тобол" в чемпионате Казахстана в дебютном матче главного тренера Андрея Тихонова.

"Астана" - "Тобол" - 1:0

Гол: Щеткин, 66.

Напомним, Тихонов возглавил "Астану" в следующую пятницу.

"Астана" с 24 очками вышла на 2-е место в турнирной таблице.

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