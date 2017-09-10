В дебютном матче за "Барселону" Дембеле отметился голевой передачей

В своем дебютном матче за каталонскую "Барселону" Усман Дембеле отметился голевой передачей.

Так, на 90-й минуте поединка "сине-гранатовых" против "Эспаньола" 20-летний вингер отдал результативный пас на Луиса Суареса.

Отметим. что всего в матче Дембеле отыграл 22 минуты, появившись на поле вместо Жерара Деулофеу.

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