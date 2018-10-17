В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы

По делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева провели 12 очных ставок, сообщает телеграм-канал Mash.

Источник отмечает, что в деле появились отягчающие факторы. Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку, а также в обвинении появилась фраза "группа лиц".

Кроме того, адвокат Пака Геннадий Удунян отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву. Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов говорил, что тот не имеет претензий к его клиенту.

Читайте: Российский боксер Лебедев предложил Кокорину и Мамаеву напасть на него | soccernews.ru