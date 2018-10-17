В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы

Теги александр кокоринпавел мамаев

В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторыПо делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева провели 12 очных ставок, сообщает телеграм-канал Mash.

Источник отмечает, что в деле появились отягчающие факторы. Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку, а также в обвинении появилась фраза "группа лиц".

Кроме того, адвокат Пака Геннадий Удунян отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву. Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов говорил, что тот не имеет претензий к его клиенту.

Читайте: Российский боксер Лебедев предложил Кокорину и Мамаеву напасть на него   | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов