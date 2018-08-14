В деле Ташаева появилась новая информация

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В деле Ташаева появилась новая информацияВ деле полузащитника московского "Спартака" Александра Ташаева, который в одностороннем порядке разорвал контракт со своим бывший клубом "Динамо", появилась новая информация, информирует Р-Спорт.

Так, заместитель генерального директора "бело-голубых" Игорь Клочко рассказал: "У футболиста изначально был подписан трудовой договор с отступными, которые устраивали наш клуб. Однако за месяц до своего ухода бывший генеральный директор Е. Муравьев подписал с Ташаевым новый трудовой договор, уменьшив сумму отступных более чем в два раза. Причем такое подписание состоялось без ведома совета директоров клуба.

В эти же сроки были совершены и другие сделки как минимум спорного и непрозрачного характера, в них фигурировали одни и те же заинтересованные лица. В настоящее время руководство клуба пытается уменьшить издержки клуба и отстаивать спортивные и финансовые интересы "Динамо", для чего обращается как в судебные, так и в следственные органы".

Напомним, Уткин раскритиковал "Динамо" за дело Ташаева. | soccernews.ru

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